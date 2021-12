Giorgia Meloni durissima contro Mario Monti: "Diritto di voto? Frasi gravissime, che tristezza"

06 dicembre 2021 a

a

a

Giorgia Meloni contro Mario Monti. La leader di Fratelli d'Italia è saltata dalla sedia ascoltando le nuove dichiarazioni del senatore a vita durante In Onda, il programma condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio su La7. Qui Monti si è pronunciato sul dibattito attorno al vaccino anti-Covid:" C’è scarso livello di preparazione da parte del popolo italiano. Ognuno ha il diritto di voto, sacrosanto". Tuttavia il livello culturale scarso degli italiani si ripercuote anche sui "giudizi politici" di questi ultimi: "È una lacuna grave e storica dell’opinione pubblica italiana. Io non ho parlato dei no vax, ma ho ripetuto con parole infelici quanto detto a marzo nel 2020 dicendo che se in tv si parla solo di della pandemia nasce la disinformazione".

"Come distraggono gli italiani". Vaccino, l'accusa di Giorgia Meloni al governo: cosa proprio non torna

Frasi che non piacciono alla Meloni, che subito tuona: "Dopo le agghiaccianti dichiarazioni sull’informazione 'meno democratica' – cinguetta la leader di FdI – ora si passa direttamente alle offese nei confronti dell’intera popolazione italiana. Parole di una gravità unica, soprattutto se pronunciate da un ex presidente del Consiglio. Che tristezza". Meno di una settimana fa infatti, e sempre a In Onda, Monti aveva detto che sulla pandemia "non abbiamo usato una politica di comunicazione adatta alla guerra. Bisognerà trovare un sistema che concili la libertà di espressione ma che dosi dall’alto l’informazione. Parlando continuamente di Covid si fanno solo disastri. Comunicazione di guerra significa che ci deve essere un dosaggio dell’informazione".

"Chi si arricchisce grazie agli immigrati". Giorgia Meloni svela la vergogna della Ue: un gioco sporco a Berlino

Insomma, per l'ex presidente del Consiglio "bisogna trovare delle modalità meno democratiche" di comunicare. Quanto basta a scatenare l'ira della Meloni: "Avvertite Monti che siamo uno Stato democratico e non un regime - ha premesso -. Limitare informazione e pluralismo acuirebbe tensioni sociali, privando ulteriormente gli italiani della loro libertà. Cosa sarebbe successo se una simile dichiarazione fosse stata fatta da un esponente di destra?".

"Un miliardo di euro per convincere i no-vax". Giorgia Meloni "stana" Mario Draghi: la proposta che ribalta il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.