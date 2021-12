Francesca Donato, "come darle torto?". Roba da denuncia: l'agghiacciante frase sugli untori del Covid

08 dicembre 2021 a

Un ultima follia firmata Francesca Donato, l'europarlamentare no-vax cacciata dalla Lega la quale continua a sostenere le più deliranti e pericolose teorie complottiste su Covid, vaccino, pandemia e una presunta dittatura sanitaria. L'ultima agghiacciante sparata della Donato viene segnalata da Selvaggia Lucarelli sui social, dove rilancia uno screenshot di quanto scritto dall'europarlamentare.

Ad aprire le danze è tal "fata morgana", che su Twitter scrive quanto segue: "Amica con tre vaccini è positiva. Gira con il suo green pass valido e ha detto che non farà nessuna quarantena perché ha fatto tutto quello che doveve per essere libera", conclude l'utente.

Ed ecco che Francesca Donato rilancia il tweet e lo commenta con queste parole: "A dire il vero, come darle torto? Ormai non interessa più a nessuno se si è effettivamente infetti o meno. Conta l'obbedienza cieca al regime, null'altro", conclude la sua inquietante sparata.

Non solo quel riferimento alla "obbedienza cieca al regime", già ai confini della farneticazione. Già, c'è anche una giustificazione per chi è positivo al Covid e va in giro come se nulla fosse: il peggio dell'irresponsabilità e della pericolosità. Non a caso, Selvaggia Lucarelli commenta, tranchant: "La Donato dice che chi va in giro da positivo al Covid non ha torto. Mi raccomando, continuate a invitarla eh", conclude con riferimento polemico a chi permette alla Donato di accedere ai vari salottini televisivi.

