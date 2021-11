Claudio Borghi e Roberto Burioni, altra rissa: "Dati falsi", "Un totale ignorante", volano accuse e insulti

22 novembre 2021 a

Roberto Burioni, accusato ancora una volta da Claudio Borghi, sui numeri della pandemia, risponde a tono al leghista. Il virologo del San Raffaele infatti gli lancia una bella frecciata su Twitter a proposito di Covid e vaccini. Tutto parte da un post pubblicato sempre su Twitter da Borghi. Che scrive: "Sì ma se Roberto Burioni ospite in tv dice cose che sono negate dalla più recente ricerca è una sua opinione, può sempre dire che lui segue altri studi", attacca. E prosegue: "Diverso è se la trasmissione stessa che presenta come veri dei dati falsi", aggiunge il leghista riferendosi all'intervento del professore da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai tre nella puntata del 21 novembre.

Affermazioni che non sono certo passate inosservate. Tanto che la replica di Burioni è stata immediata. E perentoria. "Borghi deve ringraziare solo di non essere (e non essere stato) un mio studente. Non si illuda di potere discutere di virologia con me. Se vuole, io spiego, lui ascolta e poi ringrazia. Oppure continua nella sua totale ignoranza. Contento lui, contenti tutti", scrive il virologo.

Che però non riesce a non aggiungere un'altra considerazione. "Mi chiedo con quale disagio persone intelligenti, responsabili e ragionevoli come (per dirne due, ma sono molte) Fedriga e Zaia", sottolinea in un post scriptum sempre su Twitter, "possano tollerare un simile pozzo di pericolosa ignoranza e arroganza nel loro partito". Difficile dargli torto.

Tra Borghi e Francesca Donato, che ormai è uscita dalla Lega, non si sa chi sia più no vax e no green pass. Chiusi nelle loro convinzioni e nell'idea del complottismo non riescono a capire quello che è chiaro a tutti: vaccinarsi è l'unico modo che abbiamo per combattere la pandemia e sconfiggere una volta per tutte il Covid.

