Silvio Berlusconi dà buca a Bruno Vespa, guai di salute? Non proprio, retroscena esplosivo: cosa c'è dietro, ora si capisce tutto

Resta il giallo sulla mancata partecipazione di Silvio Berlusconi alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando). Oggi 15 dicembre il Cavaliere era atteso, in presenza, a Roma all'evento per promuovere il volume del direttore di Porta a porta. L'evento era molto atteso, sia perché questo è un must nell'agenda politica pre-natalizia, osserva il Tempo, sia per l'importanza del momento, vista la candidatura di Berlusconi al Quirinale.

Ieri mattina Vespa ha comunicato che il convegno era stato annullato e per le spiegazioni aveva invitato i giornalisti a chiedere ad Arcore. Peccato che una spiegazione dal Cav non sia mai arrivata. Non resta che ascoltare i vari rumors che circolano in queste ore. C'è chi parla di un leggero stato influenzale (ipotesi circolata e accreditata dal cerchio dei fedelissimi) e chi invece ritiene che si tratti una scelta tattica. In sostanza Berlusconi non vuole correre il rischio che, nel botta e risposta con i giornalisti presenti (oltre a Vespa anche Marcello Sorgi), il presidente di Forza Italia possa fare qualche gaffe o dire una cosa sbagliata in un momento sbagliato (ora la prudenza deve essere alta).

Del resto in tutti questi anni di impegno politico, Silvio Berlusconi è spesso scivolato, durante le conferenze stampa o gli incontri pubblici, su frasi decisamente imprudenti. Meglio evitare.

