Roberto Benigni su Rai 1: TeleMeloni chi?

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Benigni sarà protagonista di un nuovo monologo, questa volta dedicato alla figura di San Pietro , su Rai 1. Un progetto ambizioso che promette di coniugare arte, storia e spiritualità attraverso lo sguardo ironico e profondo dell’autore de La vita è bella. Ma non finisce qui: LaPresse parla infatti di trattative in corso per la realizzazione di ben due eventi televisivi con Benigni al centro della scena.

Il ritorno del maestro toscano è stato anche anticipato durante la sua recente apparizione a Cinque Minuti, il programma di Bruno Vespa su Rai 1. In quell’occasione, Benigni ha lasciato trapelare entusiasmo e gratitudine per l’opportunità di tornare a raccontare l’Italia e le sue radici spirituali in prima serata, sottolineando come la cultura debba essere "una festa per tutti".

Una presenza, quella di Benigni, che smentisce di fatto le voci ricorrenti su una presunta "TeleMeloni" e sull’eccessiva politicizzazione della Rai. Al contrario, il coinvolgimento di un artista del suo calibro sembra indicare una volontà chiara: puntare sulla qualità e sull’autorevolezza per riportare al centro la grande televisione d’autore. Già, TeleMeloni chi?