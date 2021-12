Renato Brunetta, raggiunto l'accordo sul decreto ministeriale per le assunzioni: "La sfida del Pnrr si vince insieme"

16 dicembre 2021 a

Renato Brunetta esulta: l'accordo sul decreto ministeriale per le assunzioni nelle Province e nelle Città metropolitane è stato raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni. "Oggi è un bel giorno per le istituzioni democratiche. Il Governo ha mantenuto gli impegni con gli enti locali e il Parlamento ha saputo raccogliere con altrettanta responsabilità il grido di dolore dei sindaci, approvando in commissione Bilancio alla Camera gli emendamenti al decreto Pnrr che consentono, in deroga agli attuali limiti finanziari, di realizzare assunzioni a tempo determinato nelle amministrazioni territoriali per circa 15.000 posti l’anno. Un intervento che non esclude gli enti in dissesto e pre-dissesto. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti è istituito un fondo di 30 milioni di euro annui dal 2022 al 2026. È, inoltre, autorizzato l’utilizzo di 67 milioni di euro destinati ai Comuni del Mezzogiorno per le assunzioni a tempo determinato per il Pnrr.". E ancora, promette: "Le misure a favore di Comuni, Città metropolitane e Province non finiscono qui, ma continueranno sia nella legge di bilancio, sia per via amministrativa, come concordato nel vertice del 3 dicembre".

Di seguito l'intero intervento del ministro per la Pubblica amministrazione:

