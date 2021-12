Marta Fascina, "si dice che...": ore d'angoscia per la fidanzata di Berlusconi, brutte voci ad Arcore

20 dicembre 2021 a

a

a

Marta Fascina, deputata e compagna di Silvio Berlusconi, è finita al centro della partita interna al centrodestra sul Quirinale. Considerata "ambasciatrice” del Cavaliere da alcuni e “spia” da altri, rivela l'HuffingtonPost in un retroscena, la Fascina è di sicuro la padrona di casa a Villa Grande, dove giovedì 23 si terrà giovedì il vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Se non passa al primo turno...". La profezia di Mastella, Draghi al Quirinale? Non proprio: chi sarà presidente

E magari sarà lei a capire il reale numero di voti che consentirebbe o meno a Silvio Berlusconi di coronare il suo sogno quirinalizio. Marta Fascina è in assoluto la persona di cui il Cav si fida di più, partecipa alle cene riservate del presidente di Forza Italia e fa poca vita mondana anche se non disdegna qualche aperitivo con i colleghi della sua età.

"Qui stiamo sclerando, perché non...". Littizzetto, lo sfregio a Berlusconi e Meloni

Ma quasi mai si separa da Berlusconi del quale ha le iniziali tatuate sull’anulare sinistro. In questa fase, scrive ancora l'HuffingtonPost, "molti guardano a lei come a una bussola per capire come andrà il vertice". Pare che lei sia "preoccupata per i mille rischi e agguati sulla via del Colle". Domani pomeriggio 21 dicembre c’è il brindisi di auguri natalizi del gruppo della Camera con Barelli: panettone e spumante, mascherine e finestre spalancate. Silvio non è atteso, ma chissà. E chissà se Marta Fascina ci sarà".

"Ha 55 anni e nel 2013, Napolitano...". Marcello Sorgi, un clamoroso sospetto su Giorgetti: cosa gli può accadere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.