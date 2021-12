Covid, è morto Bartolomeo Pepe: l'ex senatore M5s era da giorni ricoverato in terapia intensiva

23 dicembre 2021 a

Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, è morto. Sostenitore del movimento No Vax, l'ex parlamentare era stato ricoverato per una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal coronavirus all’ospedale Cotugno di Napoli dove si è spento. A dare la notizia l'Agi che riporta fonti parlamentari grilline. "Apprendo con dispiacere - scrive Davide Crippa, capogruppo dei Cinquestelle alla Camera - della morte dell’ex senatore Bartolomeo Pepe. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare".

Pepe era in ospedale da alcuni giorni, dove le gravi condizioni di salute avevano costretto i medici a intubarlo. Il senatore era stato eletto con i grillini ma dopo due anni a Palazzo madama aveva lasciato il gruppo, in disaccordo con i vertici ed era passato nel gruppo Grandi Autonomie e Libertà nel quale era rimasto fino a fine legislatura nel 2018. Pepe infatti non era stato riconfermato. In passato su Facebook Pepe aveva definito i timori dei cittadini "ridicola isteria".

"È in una situazione molto critica", aveva spiegato Antonio Corcione, primario della Rianimazione dell’azienda dei Colli. "Vedremo come evolve nelle prossime ore", ma la speranza si è definitivamente spenta con l'annuncio della scomparsa nella serata di giovedì 23 dicembre. Pepe aveva solo 59 anni.

