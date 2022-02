Mario Draghi, il sondaggio tombale della Ghisleri: "Non fateglielo vedere", verso la fuga da Palazzo Chigi?

22 febbraio 2022 a

Il sondaggio di Alessandra Ghisleri è un campanello d’allarme piuttosto forte per Palazzo Chigi. In appena venti giorni, la fiducia nei confronti di Mario Draghi e del suo governo ha perso quasi 5 punti in percentuale: è infatti passata dal 52,1 al 47,8 per cento. “Non fate vedere a Draghi il sondaggio della Ghisleri - ha commentato Dagospia - a influire non può che essere stata l’improvvida autocandidatura al Quirinale, che ha rotto l’aura inscalfibile del ‘nonno delle istituzioni’”.

La direttrice di Euromedia Research ha posto l’accento sul fatto che è curioso che un presidente del Consiglio, molto celebrato fin dal suo arrivo a Palazzo Chigi, perda così tanto consenso in soli venti giorni mentre è impegnato a fronteggiare “un momento di importante transizione tra le molte iniziative in deficit legate agli ultimi due anni di pandemia e il prossimo futuro di sviluppo e crescita strettamente connesso agli investimenti del Pnrr”.

A giudicare dai sondaggi, secondo la Ghisleri è “evidente che sia Mario Draghi e i componenti del governo, sia i partiti e i loro leader dovranno gestire e comunicare le evidenze dell'uso delle risorse economiche e rispettare e attuare i programmi proposti per il futuro. Tuttavia, entrambe le parti nel promuovere i loro percorsi, corrono il rischio di trovarsi sulla linea del conflitto”.

