Vittori Feltri su Mario Draghi: "Sbatterà la porta e se ne andrà. E poi..."

Vittorio Feltri ha condiviso la sua “sensazione” sul futuro prossimo dell’esecutivo presieduto da Mario Draghi. Intervenuto in collegamento a L’aria che tira - la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino - il direttore editoriale di Libero ha espresso la sua opinione sulla situazione politica che vede Mario Draghi alle prese con le bizze della maggioranza.

“La mia sensazione - ha dichiarato Feltri - è che il premier si stia rompendo le scatole di avere una maggioranza così composita e indisciplinata, quindi prevedo che non durerà molto a Palazzo Chigi. Prima o poi Draghi sbatterà la porta e se ne andrà fuori dai piedi, lasciandoci tutti appesi. Sia chiaro - ha precisato - che questa non è una previsione ma una sensazione, vedremo poi che cosa accadrà. Si potrebbe anche ipotizzare che le elezioni vengano anticipate, dopodiché vedremo che tipo di risposta arriverà dalle urne, ma con l’aria che tira credo che le cose possano soltanto peggiorare”.

Poi Feltri ha fatto un passaggio sulle bollette, i cui rincari stanno mettendo in difficoltà le famiglie e le aziende italiane: “Dobbiamo fare mea culpa, abbiamo votato per due volte contro il nucleare e quindi non abbiamo un’energia alternativa al gas, che non siamo in grado di estrarre. Quindi è ovvio che le bollette continuino a credere. Dobbiamo darci dei cretini perché adesso i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

