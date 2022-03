Sondaggio Lega, sprofondo Salvini: "Quanto ha perso in 2 settimane". Affonda anche Conte

17 marzo 2022 a

La Lega continua a calare nei sondaggi. Lo conferma anche l'ultima rilevazione di Agi/YouTrend, che vede il partito di Matteo Salvini perdere lo 0,7% dei consensi in due settimane, scendendo così al 16,6%. Non si sa bene quale sia il motivo di tale regressione. Secondo alcuni, il declino è iniziato ormai da un po' ma sul calo degli ultimi giorni ha influito parecchio la recente visita del leader del Carroccio in Polonia, al confine con l'Ucraina. In quell'occasione, infatti, il sindaco della città polacca in cui si trovava il senatore ha respinto Salvini, mettendo in mostra una maglietta con sopra la faccia di Putin e invitando il leghista a condannare lo zar insieme a lui.

La Lega, comunque, non è l'unico partito in discesa libera. In profonda crisi c'è anche il Movimento 5 Stelle, che ha perso lo 0,5% dei consensi, arrivando così al 13,4. Diversa la situazione per Partito democratico e Fratelli d'Italia, che sono testa a testa in vetta alla classifica del sondaggio. Tutte e due le forze politiche superano il 20% e a dividerle c'è meno di un punto. Il partito di Enrico Letta, infatti, è al 21,5 mentre quello di Giorgia Meloni è al 20,7.

Forza Italia, invece, perde lo 0,3% attestandosi attorno all'8,2%. Guadagna punti Azione/+Europa, ora al 4,8%. Mentre continua a perdere consensi Italia Viva di Matteo Renzi, calato al 2,5. Infine, sembra subire qualche colpo anche la super-maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Oggi tocca il suo punto più basso dal giorno della sua entrata in carica, ma resta pur sempre sopra il 70%.

