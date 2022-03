Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni non molla la vetta: il trionfo di FdI e la risalita di Salvini, quanti voti guadagna

21 marzo 2022 a

Cosa succederebbe se si votasse oggi? Enrico Mentana introduce il solito sondaggio del lunedì durante il TgLa7, specificando ovviamente che al momento le intenzioni di voto sono molto meno importanti rispetto a quanto accade nel mondo, col conflitto tra Russia e Ucraina che non accenna a finire. Continuano a contendersi la vetta del sondaggio, condotto da Swg, Fratelli d'Italia e Partito democratico.

Quello della Meloni, in calo dello 0,1% rispetto a una settimana fa, resta il partito con la più alta percentuale di consensi, 21,8. Subito dopo ci sono i dem di Enrico Letta al 21,6, in crescita dello 0,3 in sette giorni. In risalita anche la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,2% dei consensi salendo al 16,4. Distaccato il Movimento 5 Stelle, che perde ancora lo 0,1%, scendendo al 12,9.

Subito dopo c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, in calo dello 0,2% dei consensi in una settimana, con una percentuale che si attesta intorno al 7,8. Il partito nato da Azione e +Europa, invece, resta stabile al 5,2. Sprofonda sempre di più Italia Viva di Matteo Renzi, che in sette giorni passa dal 2,5 al 2,2%. Swg, poi, si è occupata anche delle percezioni attuali degli italiani: mentre la preoccupazione per il Covid risulta essere bassissima, aumenta invece la percezione del peggioramento dell'economia in Italia.

