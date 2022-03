Vittorio Sgarbi, la prima assemblea del nuovo partito finisce in disgrazia: irrompe la polizia

24 marzo 2022 a

Non è finita bene la prima assemblea, che si è tenuta al Parco dei Principi, di Rinascimento, il partito di Vittorio Sgarbi che correrà da solo alle prossime amministrative. Né con il centrodestra né con il centrosinistra, dunque. Le liste di Rinascimento saranno presenti in settante Comuni e dentro ci saranno "persone coraggiose che hanno avuto ragione nei tribunali d'Italia su tutta la linea, perché ritenevano ridicolo aprire i ristoranti dalle 5 del mattino alle 18. Tutte le multe erano illegittime. Abbiamo vissuto in uno Stato illegale, voluto da un governo che ha stabilito misure senza senso".

E infatti, riporta il Corriere della Sera, con Sgarbi ci sono Momo El Hawi e Umberto Carriera, i due leader di "Io Apro" i quali all'inizio dell'evento inscenano una protesta. Tanti di lor infatti non hanno il green pass e per questa ragione non possono varcare l'ingresso dell'albergo. Quindi Momi sbotta: "Centinaia di persone sono sprovviste di green pass, porteremo le sedie fuori dal parcheggio".

E così tutti escono con una sedia. Ma lo staff dell'albergo li ferma: "Non potete occupare il suolo pubblico". Arriva la polizia. Alle 15 arriva anche Sgarbi che cerca di placare gli animi: "La legge va rispettata". Ma pochi in sala portano la mascherina...

