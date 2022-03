Giorgia Meloni brutalizza Joe Biden: "Incapace, inutile, inesistente. Sarà una catastrofe", la peggiore profezia

30 marzo 2022 a

Joe Biden "si sta dimostrando del tutto inadeguato" ed Emmanuel Macron, "altro idolo della sinistra, incapace di qualsiasi altra visione più ampia del piccolo tornaconto francese", pure. Giorgia Meloni fa a pezzi il presidente degli Stati Uniti e quello francese, alle prese con la gestione del conflitto in Ucraina. La leader di Fratelli d'Italia in un video postato sui sociale attacca oltre al capo della Casa Bianca e a quello dell'Eliseo anche tutti i leader europei: "Sono inutili e inesistenti i vertici dell'Ue, che sono sempre presentissimi quando si tratta di imporre regole assurde ai cittadini, ma di colpo diventano evanescenti quando c'è da affrontare le grandi sfide del nostro tempo...''.

Giorgia Meloni non usa mezzi termini anche quando attacca la leadership della sinistra nell'Occidente: "Il frastuono della guerra ha fatto cascare il castello di sabbia della narrazione progressista", scrive sulla pagina Fb per accompagnare il contributo video per poi aggiungere: ''Ora più che mai serve una svolta conservatrice per tornare ad affrontare la realtà".

"Come sempre capita è davanti alle grandi sfide della storia che si valutano i leader, quelli che possono fare la differenza tra il successo e la catastrofe. Il fatto che sta emergendo con la guerra in Ucraina è la realtà desolante delle leadership di sinistra in Occidente", avverte la presidente di FdI: "Biden che è stato osannato dai grandi media in chiave anti-Trump, si sta dimostrando del tutto inadeguato. Così come si sta dimostrando inadeguato Macron, altro idolo della sinistra, incapace di qualsiasi altra visione più ampia dei suoi interessi politici, del piccolo tornaconto francese". E ancora: "Colpa della debolezza politica della sinistra se siamo in questa situazione. La sinistra è incapace di leggere la realtà presa com'è dai suoi deliri ideologici...".

