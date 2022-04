Roberto Giachetti, "il mio tumore". L'annuncio drammatico che sconvolge il Parlamento

25 aprile 2022 a

«Il mio tumore». Così, con un lungo post su Facebook, l'ex Pd ora con Renzi, Roberto Giachetti, ha raccontato di essere stato operato per un tumore. Il politico ha ringraziato il medico di famiglia, grazie al cui scrupolo il male è stato scoperto, e lo staff che lo ha operato mercoledì scorso. «La mia vita subisce un altro ribaltamento e questo di per se non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue. Per ora», ha rassicurato Giachetti che ha tenuto a spegnere anche ogni «chiacchiericcio», «le condizioni di proseguire sembrano esserci e questo già basta a trovare numerose ragioni per occupare e dedicare il tempo necessario al tanto che ancora ho da fare nella mia vita». Numerosissimi i messaggi di sostegno da parte dei colleghi di tutte le forze politiche.

