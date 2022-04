Mario Draghi "sta già pagando il gas in rubli?": un terribile sospetto, chi è quest'uomo

28 aprile 2022 a

Stop del gas russo in Polonia e Bulgaria che si sono rifiutate di pagare le forniture in rubli. L'Italia rischia di essere il prossimo Stato a vedersi tagliato il gas? "Bisogna chiederlo al governo Draghi e a chi lo sostiene, quindi Conte, Speranza, Salvini, Letta e Berlusconi", tuona Raphael Raduzzi, deputato di Alternativa e membro della Commissione Bilancio della Camera, in una intervista al sito affaritaliani.it. "Sono loro che hanno in mano il destino dell’Italia. Sarebbe interessante sapere se il governo italiano non stia già pagando il gas russo in rubli o come riportano alcune agenzie stampa internazionali si stia preparando a farlo", sospetta Raduzzi.

"Se rifiuteranno il pagamento del gas secondo il sistema ideato dal Cremlino rischiamo di andare incontro a una catastrofe economica", avverte il deputato di Alternativa, "con migliaia di imprese costrette a fermarsi e milioni di lavoratori in cassa integrazione".

Se la Russia dovesse decidere di interrompere la fornitura di gas all'Italia o alla Germania "bisognerà trovare delle forniture alternative". "Abbiamo per fortuna dei livelli di stoccaggio che sono molto elevati sia in Italia che in Germania e stiamo lavorando tutti su nuove disponibilità di gas liquefatto, Lng, e rigassificarlo. Le alternative ci sono", ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista alla tv pubblica fiamminga Vrt.

"E dobbiamo sapere che per la Russia prendere decisioni di questo genere non è facile percheé è quello che alimenta poi l'economia russa. Se la Russia dovesse prenderle io penso che noi siamo pronti ad avere delle alternative, avranno certamente un costo e questo è il motivo per cui fin qui non abbiamo fatto una corsa all'embargo del gas. E' un tema su cui stiamo ragionando proprio perché vogliamo evitare delle misure che abbiano delle conseguenze, certo per la Russia, ma anche troppo pesanti per noi", ha aggiunto.

