Premio Guido Carli, Brunetta: " Oggi Carli starebbe al fianco di Mario Draghi, per la nuova Europa"

07 maggio 2022 a

a

a

Nella tredicesima edizione del Premio Guido Carli che si è tenuta venerdì 6 maggio, il ministro alla Funzione Pubblica, Renato Brunetta ha parlato all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Durante l'evento è stato assegnato il riconoscimento a economisti, imprenditori e in generale a chi si è distinto nei settori di arte, cinema, sport, solidarietà e diplomazia.

Renato Brunetta celebra la giornata dell'Unità nazionale

A riguardo il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dichiarato: “Quest'anno si celebra il trentennale del suo capolavoro negoziale 'europeo': il Trattato di Maastricht, di cui, da ministro del Tesoro nel settimo Governo Andreotti, fu tra i firmatari per l 'Italia il 7 febbraio 1992. Le contrapposizioni tra Stati Membri, allora come ora, molto aspre, ma il nostro Paese diede prova di grande lungimiranza e unità, nella erano apparentemente che l'Europa potrebbe rappresentare un'opportunità imperdibile per la modernizzazione del Paese ”.

Capitale umano pubblico, Renato Brunetta nomina il comitato per valutare l'impatto delle riforme

Brunetta ha poi aggiunto: “Oggi Carli starebbe al fianco di Mario Draghi, il miglior interprete di questo spirito del tempo, Zeitgeist, il suo miglior erede”. Il ministro ha continuato: “Per un'Europa più forte, più ricca, più giusta e più sovrana. Per quell'Europa che è nelle strade di Bucha e nei tunnel di Mariupol, come ha detto questa mattina la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. Ha ragione: non c'è alternativa all'Europa, baluardo della democrazia liberale, della pace e della libertà. È questo che Guido Carli aveva capito prima degli altri".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.