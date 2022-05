Stefano Patuanelli, dimissioni pronte. "Così non funziona", bomba M5s sul governo Draghi

28 maggio 2022 a

Aria di crisi di governo: da Stefano Patuanelli arriva un doppio avvertimento, al Pd e a Mario Draghi. E in entrambi i casi, quelle del ministro per le Politiche agricole nonché capodelegazione del Movimento 5 Stelle nel governo sembrano più che altro una minaccia.

"La nostra alleanza con il Pd non funziona", spiega in una intervista alla Stampa, "Deve essere inserita in un progetto per il Paese, sulle cose che ci uniscono e sulla valorizzazione delle eventuali differenze, non in un continuo scontro sulle differenze. È qualcosa che non stiamo facendo ed è ora di iniziare". "Le primarie - aggiunge Patuanelli - possono essere uno strumento utile, ma si deve partire da un progetto per la Sicilia, non dai nomi. Lo stesso discorso vale per il Lazio e per tutta l'Italia, perché non c'è ancora una piattaforma in cui ci si confronta sulle cose. Da tempo si segue il flusso della quotidianità, senza disegnare un progetto alternativo alla destra. Non possiamo stare assieme solo nella convinzione che non devono governare gli altri: dobbiamo dimostrare all'Italia che abbiamo una ricetta migliore per il Paese".

Gli scontri con i presunti alleati del Pd vanno oltre quello sulle armi italiane a Kiev e rischiano di minare la sopravvivenza stessa del governo Draghi. Se il premier porrà la fiducia sul Decreto legge Aiuti che contiene la norma legata alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma, anticipa Patuanelli, "tornerò a fare il senatore". Tradotto: lettera di dimissioni già pronta. "Mancano impianti di trattamento dei rifiuti a Roma, questo è sicuro. Li chiedeva anche Virginia Raggi - aggiunge il grillino - e adesso è evidente che tutte le critiche che le venivano fatte erano assolutamente strumentali. Si potrebbe fare un impianto di trattamento meccanico post raccolta, ad esempio. A Barcellona funziona benissimo e riduce drasticamente l'ultima parte del rifiuto, quella non trattabile. L'incenerimento, invece, resta il modo peggiore per estrarre energia dai rifiuti".

