Matteo Salvini e Fedriga, il grande gelo ad Aviano: scoppia il "caso del selfie"

Matteo Salvini ad Aviano. Per il leader della Lega prosegue il tour in vista delle Amministrative e così non poteva mancare il comune del Friuli-Venezia Giulia. Un tour de force iniziato a Lignano Sabbiadoro, passando per Monfalcone, Gorizia, Codroipo, la fatale Aviano, e finendo ad Azzano Decimo. Con lui il governatore della Regione, il leghista Massimiliano Fedriga. Sul suo nome, scrive Repubblica, molti sarebbe pronti a scommettere. Alcuni credono infatti che sarà lui il successore di Salvini. "Io leader? - commenta il diretto interessato -. Mi piacerebbe rifare il presidente della Regione, se la gente mi voterà".

È proprio Fedriga a introdurre in piazza il suo leader: "Da ministro è finito sotto processo, oggi viene criticato perché difende la pace - spiega con un certo tono polemico -. Ma noi difendiamo il nostro Capitano!". Salvini ricambia verso la fine del suo discorso: "Un bell'applauso per uno dei governatori che mezzo mondo ci invidia".

Eppure secondo il quotidiano diretto da Molinari l'apparenza celerebbe altro: "Ognuno per la sua strada - si legge -, niente a che vedere con passate campagne elettorali sul territorio, e lasciamo perdere le folle adoranti". Addirittura Repubblica parla di un Salvini "imbronciato". Sarà forse che da settimane viene criticato solo perché si è detto disponibile a mediare per la fine della guerra in Ucraina? Certo è che il quotidiano arriva pure a lanciare "il caso-selfie". Proprio così, nel dipingere una Lega provata, si legge: "Selfie separati, Fedriga da una parte e lui dall'altra, poi Salvini ha preso il suo broncio e se ne è andato".

