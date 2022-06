Calenda imbarazza i renziani che lo attaccano: "So bene che quando Matteo e la Boschi vi chiamano..."

06 giugno 2022 a

Un messaggio che Carlo Calenda ha inviato a Matteo Renzi via social ha scatenato le reazioni di diversi esponenti di Italia Viva, tutti accorsi in maniera più o meno accesa a difendere il loro leader. Calenda li ha però messi in riga con un tweet che non è passato inosservato: “Ragazzi, io vi voglio bene, ma questa roba la conosco da molti anni. Renzi e Meb (Maria Elena Boschi, ndr) vi chiamano e fate partire i tweet fotocopia”.

“Non mi faceva impressione quando Renzi era presidente del consiglio - ha aggiunto il leader di Azione - figuriamoci ora. Ci parleremo e capiremo se c’è spazio per lavorare insieme. State boni e calmi”. Tutto era partito da un tweet di Renzi: “L’area Draghi in Italia è uno spazio che esiste. Non dargli una casa e un tetto per egocentrismo personale è folle. I prossimi mesi mostreranno chi sa fare politica e chi vive di risentimenti anche in questo centro riformista. Noi ci siamo con umiltà e determinazione”.

Pronta la replica di Calenda: “Da tempo, insieme a +Europa e liste civiche, stiamo lavorando per questo. Ma va chiarita la linea di Italia Viva (un no chiaro a Pd/5s), abbandonati opportunismi elettorali locali, e devi decidere se vuoi fare politica o business. Su queste basi aperti a discutere quando vuoi”. Da qui sono partiti gli attacchi, più o meno leggeri, dei renziani. “Scusa - ha twittato Luciano Nobili - ma quando parli di ‘no chiaro a Pd/5s’ e di ‘abbandonare opportunismi’ stai annunciando l’uscita di Azione dalla maggioranza Zingaretti/Lombardi nel Lazio? Mentre populisti e sovranisti indeboliscono Draghi, tu attacchi Italia Viva e voti la Raggi ad Expo”.

