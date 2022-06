Maria Elena Boschi ridicolizza Barbara Lezzi: "Il gas non serve a niente?", un video "allucinante"

06 giugno 2022 a

Gas, embargo, rincari energetici, sono i temi sui quali si sta molto discutendo in questi giorni e oggi Maria Elena Boschi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha di fatto ridicolizzato Barbara Lezzi, ex grillina ed ex ministro del Sud nel governo Conte 1, contraria al Tap: "Oggi tutti a riflettere su come fare nuovi impianti per il gas", scrive la capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Ma nessuno ricorda più la campagna elettorale dei grillini nel 2018. Sentite qui Barbara Lezzi sul Tap contro Teresa Bellanova. Allucinante". E mostra un video in cui la Lezzi, durante una manifestazione contro il gasdotto Tap, urlava: "Signora Bellanova, lei ha tradito questo territorio, questo gasdotto non serve a niente, se non una mangiatoia di soldi pubblici".

E ancora strillava convinta: "Il gas non serve all'Italia, non serve neanche all'Europa. Abbiamo più gasdotti del dovuto". Peccato che come purtroppo sappiamo tutti, ora con l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, paghiamo il carissimo prezzo della nostra dipendenza energetica dalla Russia. Lo stesso Luigi Di Maio, del Movimento 5 stelle, è dovuto andare in missione in Africa come ministro degli Esteri, a caccia di nuovi contratti per far arrivare il gas nel nostro Paese.

