Porta a Porta, Giorgia Meloni demolisce Conte: "Beh, dice cose cretine"

Giorgia Meloni mette nel mirino Giuseppe Conte. Ospite a Porta a Porta, il talk show condotto da Bruno Vespa su Rai Uno, la leader di Fratelli d'Italia risponde per le rime al leader del Movimento Cinque Stelle che l'ha attaccata senza se e senza ma sul terreno di scontro della guerra in Ucraina. Giuseppi infatti ha detto che la Meloni sarebbe "per la guerra perché sta con la lobby degli industriali". Parole, quelle di Conte, nate dalla sete di consensi per poter raccogliere qualche voto in più in vista delle amministrative e in vista di una tornata elettorale, quella delle Politiche che si annuncia, sondaggi alla mano, disastrosa per i grillini.

La Meloni come sempre ha risposto sul punto e ha infilzato con le parole il leader pentastellato: "Conte dice cose cretine, gli capita, e io non replico a cose cretine perché mi ritengo una persona mediamente intelligente". Le accuse di Conte erano rivolte anche a Guido Crosetto, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Crosetto è presidente dell'Aiad, la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio e la difesa.

Ed è bastato questo per posizionarlo nel mirino di Conte che cerca ormai di sollevare polemiche sterile per guadagnare un mezzo punto percentuale di consensi. E così la Meloni anche su questo punto ha replicato a Conte: "Questa è la sua quotidiana dichiarazione surreale". Insomma la leader di Fratelli d'Italia dal salotto di Vespa ha messo le cose al loro posto rispedendo al mittente le accuse. Chissà cosa farà ora Conte per risollevare le sorti del suo Movimento che da tempo cade a pezzi...

