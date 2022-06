Amministrative 2022. Il centrodestra vola a Genova e Palermo. Verona, sorpresa-Tommasi

13 giugno 2022 a

Spoglio iniziato per le elezioni Amministrative 2022. Domenica 12 giugno si è votato in 971 Comuni in tutta Italia. Le città che potrebbero già essere assegnate al primo turno sono quelle di Genova e Palermo dove i candidati del centrodestra, Marco Bucci e Roberto Lagalla sarebbero in largo vantaggio sul centrosinistra. A Palermo Lagalla è in vantaggio su Fabio Miceli, candidato del centrosinistra. A Genova, Bucci viaggia tra il 51 e il 55 per cento. Ricordiamo che a differenza di tutti gli altri Comuni, a Palermo il candidato che supera il 40 per cento al primo turno viene eletto sindaco senza passare dal ballottaggio. A Verona invece è sfida tra Damiano Tommasi (Pd, Azione e 5s), in testa, e Fabio Tosi (centrodestra) e Federico Sboarina (FdI).

Ore 15.33 Donato (candidato Lega e Fi) in vantaggio a Catanzaro

A Catanzaro per la proiezione Opinio Rai Valerio Donato (Lega e Fi) è al 44,1% seguito da Nicola Fiorita (M5S) al 12,8% e Wanda Ferro (Fdi) al 10,9%.

Ore 15.31 L'Aquila, prima proiezione: Biondi al 51,3 per cento

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle elezioni comunali a L’ Aquila il candidato del centrodestra e sindaco uscente Pierluigi Biondi è al 51,3% seguito da Americo Di Benedetto, sostenuto da liste civiche, al 23,9% mentre Stefania Pezzopane, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, è al 23,5%. La candidata Simona Volpe è all’1,3%. Se le proiezioni fossero confermate, Biondi sarebbe rieletto al primo turno.

Ore 15.24 Padova, prima proiezione: Sergio Giordani al 58,4 per cento

Secondo le prime proiezioni diffuse da La7 a Padova per il candidato sindaco, Sergio Giordani (appoggiato da Pd e M5s) si posiziona al 58,4% mentre Francesco Peghin (centrodestra) è dato al 31,2. La copertura al momento è del 7%

Ore 15.13 Verona, Tommasi: "Se vinco prometto di andare in bici alla cima Coppi sullo Stelvio"

"Se vinco prometto di andare in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio" E' questo il commento del candidato sindaco del centrosinistra a Verona, Damiano Tommasi, al momento in vantaggio secondo le prime proiezioni.

Ore 15.11 Genova, prima proiezione: Bucci al 55,90 per cento

Secondo le prime proiezioni diffuse da La7 a Genova per il candidato sindaco, l’uscente Marco Bucci si posiziona al 55,90% mentre Ariel Dall’Astrologo è dato al 35,8%. La copertura al momento è del 5%

Ore 15.10 Palermo, prima proiezione: Lagalla in vantaggio col 44,6 per cento

Il candidato sostenuto dal centrodestra per la corsa a sindaco a Palermo, Roberto Lagalla, avrebbe ottenuto il 44,6 per cento dei voti. È quanto rileva la prima proiezione del Consorzio Opinio per Rai con una copertura del 5 per cento del campione. Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, si ferma invece al 28,7 per cento dei voti. In Sicilia, bisogna ricordarlo, la legge prevede che per la vittoria al primo turno sia sufficiente il 40 per cento dei voti più uno.

Ore 15.08 Parma, prima proiezione: Michele Guerra in vantaggio al 45,6 per cento

Michele Guerra al 45,6%, Pietro Vignali al 23,1%, Dario Costi al 10,6%, Priamo Bocchi al 7,7%, altri al 13%. Queste le proiezioni Rai del Consorzio Opinio Italia per le Comunali a Parma, con la copertura del 5% del campione.

Ore 15.07 Verona, prima proiezione: Tommasi in vantaggio

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle elezioni comunali a Verona, è avanti l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%.

Ore 14.47 Comunali, affluenza definitiva al 54,73%

Si ferma al 54,73% il dato definitivo dell'affluenza per queste elezioni comunali. Lo rende noto il Viminale, fornendo il dato finale relativo 818 comuni su 818, esclusi quelli chiamati al voto nelle Regioni a statuto speciale. Nelle scorse elezioni, 5 anni fa, l'affluenza era al 60,12%.

Ore 14.37 Rauti: "Il centrodestra unito vince"

"Dove il centrodestra si presenta unito i risultati sono evidenti, penso ad esempio a Palermo". È il primo commento a caldo della vicepresidente dei senatori di FdI, Isabella Rauti, ai microfoni di Rainews 24, poco dopo l'avvio degli scrutini per le elezioni comunali.

Ore 14.28 Catanzaro, Mangialovori (Fi): "Ottimismo per risultato"

"Innanzitutto occorre attendere i dati reali, ma se gli exit poll dovessero essere confermati, per noi si tratta di un ottimo risultato, visti i tantissimi candidati in campo. Ottenere il 44% è un ottimo dato. Ma attendiamo il risultato definitivo". Così il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, Giuseppe Mangialavori. A Catanzaro Fi appoggia il candidato sindaco Valerio Donato, che secondo gli exit poll si attesta fra il 40 e il 44 per cento.

Ore 14 Iniziato lo spoglio delle schede delle elezioni comunali

È iniziato alle ore 14 lo spoglio delle schede delle elezioni comunali. Alle ore 15 arriveranno le prime proiezioni.

