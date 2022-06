Giorgia Meloni, FdI vede il sorpasso alla Lega: il caso di Verona e Genova. E ora...

13 giugno 2022 a

La partita delle amministrative non ha solo un valore politico nell'eterna sfida tra centrodestra e centrosinistra, c'è un derby tutto interno al centrodestra che potrebbe avere conseguenze anche a livello nazionale. La sfida più attesa era quella tra Lega e Fratelli d'Italia, da questa amministrativa potrebbe passare la leadership futura del centrodestra in vista anche delle politiche che ormai si avvicinano sempre di più. Fratelli d'Italia, standi ai dati ancora non definitivi, sarebbe davanti alla Lega a Genova, a L'Aquila ma anche a Verona. Un segnale forte che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno del campo moderato.

Matteo Salvini parlando al termine del Consiglio federale del Carroccio ha affermato: "Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alla prossime elezioni politiche. Io lavoro perché ci sia un centrodestra unito. È ovvio che chi prende un voto in più vince". Intanto secondo quanto trapela dai risultati già acquisiti sui voti di lista alle elezioni comunali, Fratelli d’Italia ha superato la Lega a Genova (10,1% contro il 6,7%), a L’Aquila (18,8% contro 12,5%), Verona (10,2% contro 6,5) e a Parma (6,9% per FdI, 4,6 per la Lega). A Palermo Fratelli d’Italia si attesta all’8,4%, Prima l’Italia al 4,7 mentre Forza Italia è al 12%.

Il partito di Berlusconi ottiene il 4,7% a Genova, il 5,4 a L’Aquila, il 4,5% a Verona. Cifre che poi andranno certamente riviste a spoglio chiuso, ma che di fatto in questo momento danno l'idea di un trend all'interno del campo moderato che potrebbe consegnare la leadership di coalizione alla Meloni. E un dato importante in questa direzione arriva dal Veneto. A Verona infatti il centrodestra si è presentato diviso agli elettori. Sboarina è appoggiato tra gli altri da Fdi che, con l’11,6%, sarebbe secondo le stesse proiezioni, sopra la Lega al 6,10%. Insomma possiamo dire in questo momento che la Meloni "vede" il sorpasso, ma per certificarlo servirà attendere la chiusura dello spoglio.

