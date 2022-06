Maria Elena Boschi, la proposta a Calenda: "Una pace doverosa", ecco gli scenari

15 giugno 2022 a

Maria Elena Boshi tende la mano a Carlo Calenda. Dopo il risultato delle elezioni amministrative la capogruppo di Italia Viva alla Camera, in una intervista a Il Corriere della Sera, ammette la vittoria del centrodestra e riflette sul futuro del centrosinistra: "Come numero di sindaci eletti al primo turno ha vinto il centrodestra. Non avevano mai preso tanti sindaci, tutti insieme, al primo turno. Però Salvini e Meloni stanno discutendo, e questo oscura il successo della destra".

Sul crollo del Movimento 5 Stelle la Boschi attacca il leader Giuseppe Conte: "Conte è un re Mida al contrario: i dati dicono che non porta consenso, lo toglie. Ormai abbiamo più sindaci noi di Italia viva rispetto a loro". Il voto invece per la capogruppo di Iv incoraggia chi punta a un nuovo centro-riformista: "È una strada non solo possibile, ma anche doverosa. Perché Calenda sia così altalenante nei rapporti con gli altri deve chiederlo a lui. Certo, non può lamentarsi di quello che Matteo ha fatto per lui".

Renzi, prosegue la Boschi, "lo ha nominato ministro, viceministro, ambasciatore. Lo ha sostenuto sia per il Parlamento europeo che per Roma". Nella galassia centrista "la pace non solo è possibile, ma necessaria: lo hanno capito tutti i numerosi protagonisti del centro riformista. E presto dovrà accettarlo anche Calenda. Tutti insieme con umiltà: servono i voti di tutti, non i veti di qualcuno".

