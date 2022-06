Giorgia Meloni, Mattia Santori fuori controllo: "Parole intrise di ignoranza"

15 giugno 2022 a

Ci mancava la sardina Mattia Santori a insultare Giorgia Meloni. Ancora una volta il "pesciolino" ha perso un'occasione per tacere. Infatti, subito dopo l'ottimo risultato delle amministrative da parte di Fratelli d'Italia, anche la sinistra radical chic che fluttua nel mare delle sardine ha perso la testa. E così la Meloni è diventata "ignorante". L'attacco di Santori è pesantissimo: "Un discorso intriso d'ignoranza e anacronismo, che dimostra come la destra italiana ed europea sia ferma a 30 anni fa", ha affermato Santori all'Adnkronos parlando dell’intervento da lei fatto in Spagna, dal palco di Vox. Un vero e proprio delirio con un solo scopo: infangare la leader di FdI. "La Meloni - dice all’AdnKronos - dovrebbe spiegarci come mai è a favore del popolo sovrano ma rifiuta i referendum su cannabis e eutanasia".

Per Santori l’esponente della destra italiana "dovrebbe spiegarci pure come farebbe a viaggiare in Europa senza passaporto e pagando con la stessa moneta se non esistessero quei burocrati europei che lei tanto disdegna".

Non solo: "Dovrebbe spiegarci qual è la differenza tra radicalismo islamico e radicalismo cristiano, che lei ben rappresenta. Se non altro - ironizza Santori - ci tengo a ringraziare Vox per aver smascherato ancora una volta un partito che si finge destra sociale ma che non è altro che un rigurgito del fascismo che fu". Santori invece dovrebbe spiegarci da dove nasce il suo odio contro la Meloni. Forse dal risultato delle urne?

