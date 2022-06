Centrodestra alleato con Casapound a Lucca, "lascio Forza Italia": il big che minaccia Berlusconi

18 giugno 2022 a

Il centrodestra si sta giocando tutte le sue carte per vincere le elezioni amministrative a Lucca. Per cercare di recuperare il vantaggio di Francesco Raspini, candidato del Pd nella città toscana, ai ballottaggi, Mario Pardini, candidato del centrodestra, si è apparentato con Fabio Barsanti, dell'estrema destra, eletto con Casapound.

Una alleanza che scatenato la reazione del Pd nazionale. ''A Lucca il centrodestra non si pone problemi a chiedere i voti dell'estrema destra neofascista (o fascista del terzo millennio come amano definirsi) pur di tentare di conquistare il potere", tuona Emanuele Fiano. "Nella città toscana ecco l'apparentamento con Casapound per tentare di coprire il vuoto di idee e progettualità per Lucca. Il centrodestra a livello nazionale, fa finta di niente, fa finta che Casapound sia un alleato qualsiasi, e ormai i segnali di sdoganamento del neofascismo sono sempre più inquietanti, quando serve per guadagnare voti il centrodestra di Berlusconi, Salvini e Meloni, non conosce ostacoli, se serve si sposta pure".

Ma questa decisione di unirsi a Casapound non piace nemmeno a Elio Vito, deputato di Forza Italia. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter l'azzurro ha infatti annunciato di aver "comunicato al presidente Silvio Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito".

