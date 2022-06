Centrodestra, i parlamentari amanti: "Gira voce che lei...", dettagli scabrosi sui due onorevoli

18 giugno 2022 a

Un "Segretissimo" particolarmente piccante, quello vergato da Arnaldo Magro sul Tempo in edicola oggi. La rubrica di pettegolezzi d'alto bordo romani del quotidiano capitolino diretto da Davide Vecchi riferisce di "Relazioni pericolose in Parlamento" che riguarderebbe due parlamentari travolti, negli ultimi mesi del loro mandato da onorevoli, in un rovente menage intimo.

"Se le possibilità di vedersi riconfermare l'onorevole scranno sono del tutto azzerate - mormora sibillino Magro -, tanto vale per i due parlamentari del centrodestra, affrontare la delusione in reciproca compagnia. Sarà per questo che i due, hanno iniziato a frequentarsi in gran segreto". Nel retroscena si parla di "cene romane" e "week end romantici fuori confine". Dettagli che forse a qualche collega di Montecitorio o Palazzo Madama (top secret il ramo del Parlamento in cui i due amanti operano) faranno saltare la mosca al naso.

Non mancano altri indizi, pesantissimi: "Le frequentazioni all'interno dello stesso partito, benché assai frequenti, sono però molto spesso osteggiate, questo i parlamentari lo sanno bene. Tra invidie e gelosie, il rischio di far diventare il «gruppo» una polveriera, non è accettabile e per di più, a pochi mesi dalle politiche.

Tra l'altro si parla molto delle frequentazioni della di lei in questione". La signora onorevole, conclude velenoso Magro, "sente evidentemente il bisogno, di alleviare la sofferenza anche con altre persone e non solo con il collega". Insomma nei corridoi dei Palazzi del potere romani corrono voci sempre più a luci rosse.

