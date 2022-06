Giorgia Meloni contro il governo: "Anello debole dell'Occidente, non può fare niente di buono"

22 giugno 2022 a

E il giorno dopo lo strappo di Luigi Di Maio, venne il momento dell'affondo di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia passa all'attacco in una conferenza stampa alla Camera, in cui picchia durissimo: "Con franchezza pensavamo di aver visto tutto con lo spettacolo desolante della stesura della risoluzione di maggioranza. Ma ieri siamo andati oltre la desolazione con il primo gruppo di maggioranza che ha fatto harakiri", premette.

Secondo la leader di FdI, questa "è la dimostrazione che un governo che ha la pretesa di mettere insieme tutto e il contrario non può fare nulla di buono. Ma questo non ci rallegra. Perché questo spettacolo coinvolge l'Italia e la sua credibilità", rimarca. E ancora, commentando la risoluzione di maggioranza sull'invio di armi all'Ucraina - il punto su cui di fatto il M5s è esploso -, sottolinea come "non chiarisce la posizione dell'Italia". E ancora: "Io penso che questo non sia il tempo dell'ambiguità. Questo è il momento in cui si distinguono i leader dai follower", ha sottolineato velenosa.

"Chiunque abbia cenni di geopolitica non ha alcuna difficoltà a capire quale debba essere il chiaro posizionamento dell'Italia senza tentennamenti, l'Italia non può permettersi di essere l'anello debole dell'Occidente", ha aggiunto riferendosi con assoluta evidenza a quel che resta del M5s. Tentando insomma la spallata al governo Draghi. Infatti, per Giorgia Meloni, "se la Russia vincesse, il vero vincitore sarebbe la Cina e a pagare il prezzo più alto" per questa guerra "sarebbe chi è più esposto in Europa", conclude una arrembante Meloni.

