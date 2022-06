Flavio Tosi contro Sboarina: "Non ha governato bene. E mi ha querelato"

28 giugno 2022 a

La débâcle del centrodestra a Verona porta la coalizione a pensare. Primo tra tutti ad analizzare quanto accaduto domenica in occasione dei ballottaggi è lui, Flavio Tosi. Per dieci anni sindaco della Lega, ma ora in Forza Italia, Tosi ha ottenuto il 23 per cento al primo turno. Alla seconda tornata, invece, "una parte dei voti è andata a Tommasi, una parte a Sboarina, una terza non è andata al seggio: sono tre fette identiche". A snocciolare le cifre è lui stesso in una lunga intervista a Repubblica, in cui l'ex primo cittadino fa il punto sulle amministrative che hanno visto l'elezione di Damiano Tommasi.

Proprio la vittoria del candidato di centrosinistra in quella che da sempre è una roccaforte di destra, fa riflettere. In ogni caso, per Tosi "l'importante è la presa di posizione pubblica. Siamo di centrodestra, non aiutiamo il centrosinistra, ma mettiamo i 'puntini sulle i' a Sboarina". Quel sindaco uscente, Federico Sboarina, che non ha voluto l'apparentamento. Su di lui Tosi si toglie qualche sassolino dalla scarpa rivelando di avergli mandato un messaggio alle ore 22 del 18 giugno, a ridosso della scadenza dei termini per allearsi. Risposta? "Adesso la priorità è dare meno voti alla sinistra". Una replica "surreale", la definisce il forzista, "Sboarina non ha governato bene. Lo sapevano anche Fratelli d'Italia e la Lega. Infatti Salvini voleva appoggiare me, pure la base leghista premeva, ma Zaia si è opposto".

D'altronde che tra i due non scorra buon sangue non è una novità. Lo stesso Tosi non nasconde che con Sboarina c'è da sempre "incompatibilità di carattere, io sono empatico, lui non esattamente". Un rapporto alquanto teso, per cui - ammette - "mi ha querelato più volte". Infine non manca il consiglio al Carroccio di Matteo Salvini che a livello nazionale "dovrebbe smarcarsi da Fratelli d'Italia e allearsi con Forza Italia. Meloni è come Le Pen: ha tanti voti, ma è destinata a perdere".

