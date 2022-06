Nicola Porro a valanga: "Cretini, folli, deficienti", chi rovina il centrodestra

27 giugno 2022 a

"Sapete quante persone hanno votato ieri? 800mila, e ci dite pure che ha vinto il centrosinistra". Nicola Porro, nella sua rassegna stampa quotidiana online Zuppa di Porro, prende di mira i commenti sui giornali che danno il Pd come trionfatore dei ballottaggi. "Io un po' li capisco, dovete sapere che il 90% dei giornalisti è di sinistra ed è attratto dal conformismo - ironizza il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 -. Sono degli impiegati e la politica è sempre stata a sinistra, quando vince la sinistra i giornali godono come dei ricci. Il pezzo di Francesco Bei su Repubblica, in questo senso, è straordinario. Il tipico pezzo del giornalista di sinistra che si dice intellettuale".

"Se c'è un popolo di cretini è quello di centrodestra, un gruppo di folli, pazzi scatenati. Questi deficienti, nonostante siano largamente maggioranza nel Paese, vanno a perdere le elezioni. E tutti i giornali di centrosinistra che fanno finta di essere equilibrati fanno titoli come quello di Repubblica: 'Il Pd di Letta vince a valanga'", mentre la sconfitta di Lega e Forza Italia "assume proporzioni disastrose".

Porro legge poi l'articolo di Bei, ridendogli in faccia. "Ma è mai stato ragazzino? Ha mai frequentato persone normali? Scrive: 'Il campo di forze democratiche ed europeiste possono ora guardare con più fiducia alle elezioni politiche del 2023. Dalle città sale una domanda di serietà, concretezza e operosità'. Questo è un giornalista? Si sente serio! Parla come magni, porca tr***a!".

Quindi Porro ricorda, citando i numeri di Youtrend, come il centrodestra abbia guadagnato 4 sindaci e il centrosinistra 5. "Fate la tara all'entusiasmo di Repubblica. Il punto fondamentale è che ieri hanno votato 800mila persone. Ci state sbomballando le p***e perché hanno votato 800mila persone. A Parma ha votato il 38% dei cittadini. Ma mentre Letta sta buono, il centrodestra non fa altro che combinare enormi casini".

