Mario Draghi e Grillo, la verità: "Lo sfogo di Beppe contro Conte"

01 luglio 2022 a

Probabilmente Domenico De Masi ha detto la verità: Mario Draghi ha davvero consigliato a Beppe Grillo di "rimuovere Giuseppe Conte" dalla guida del Movimento 5 Stelle. Altrettanto probabilmente, però, nella sua intervista al Fatto quotidiano il sociologo filo-grillino non ha detto "tutta" la verità: e cioè, suggerisce Dagospia, che il premier abbia maturato la convinzione della "inadeguatezza" di Conte solo perché era lo stesso Grillo, nei suoi frequenti colloqui con Palazzo Chigi, amava ripetere allo sfinimento giudizi sprezzanti sul capo politico del Movimento. Questo De Masi o non lo sapeva o ha preferito tacerlo, magari per non mettere in ulteriore imbarazzo Beppe che pure si era confidato con lui.

"Da quando Mariopio si è insediato a Palazzo Chigi", scrive Dago, lui e Grillo "hanno preso la buona abitudine di sentirsi periodicamente. Un filo diretto per fare il punto sull’azione di governo, le oscillazioni della maggioranza, il comportamento dei Cinquestelle nell’esecutivo. I due hanno simpatizzato: è stato facile amalgamare il cinismo romano di Draghi e le battute folgoranti di Grillo. In una delle tante chiacchierate L’Elevato di torno deve aver spinto sull’acceleratore". Beppe molto spesso non ha nascosto un certo velenoso scetticismo nei confronti dell'avvocato, che aveva già definito "senza quid", e "senza visione politica né capacità manageriali".

Pare, rivela ancora l'indiscreto di Dagospia, che ultimamente Grillo abbia dunque un po' esagerato nel canzonare Conte con Draghi, battute molto pesanti che il premier ha preso per buone. "Ma se non ti piace proprio, se lo ritieni così inadeguato, perché te lo tieni? Perché non lo mandi via?". Una provocazione che Grillo, un po' per fare show e un po' per mettere pepe, ha deciso di rivelare in un confronto "riservato" con Conte, lo stesso De Masi e due big del M5s, rivela Dagospia. "Ma come, ti ho pure difeso da Draghi che voleva che ti cacciassi!", è stata la rivelazione di Beppe. De Masi ha poi parlato a Travaglio e boom: la bomba, tra il serio e il faceto, è esplosa.

