Mario DragSalva in Bozza Pronto Pubblica Clona hi, la domanda scomoda: "Ma la Svezia...", lui se ne va

30 giugno 2022 a

a

a

Un Mario Draghi imbarazzatissimo quello al vertice della Nato a Madrid. Qui una giornalista ha inchiodato il premier con una domanda scomodissima: "L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato vale la consegna dei curdi che ci hanno aiutato a combattere l'Isis al ‘dittatore’ Erdogan come lei stesso lo ha chiamato?". E Draghi è stato silenzioso, l'ha salutata e se n'è andato. Poi però è tornato dicendole: "No, però questo qua è un punto molto importante, faccia questa domanda alla Svezia e alla Finlandia grazie" e se n'è andato ancora.

"Draghi indecente, mi sono messo a urlare": la richiesta-choc del premier a Beppe Grillo

Il riferimento della giornalista è alla promessa della Nato affinché la Turchia togliesse il veto all’ingresso di Finlandia e Svezia. In cambio cosa hanno concesso a Recep Tayyip Erdogan? L'abbandono da parte di Svezia e Finlandia al sostegno, in ogni sua forma, del popolo curdo e la fine dell’embargo sulle armi. In concreto la Turchia chiede l’estradizione di chiunque ritenga un terrorista. Svezia e Finlandia, definite da Ergodan "pensioni per curdi", ospitano migliaia di rifugiati curdi.

Video su questo argomento Mario Draghi, "ho parlato con Conte...": niente crisi di governo?

"Questo è un tradimento del governo svedese, dei Paesi della Nato e di Stoltenberg che ingannano un intero gruppo che ha liberato sé stesso e il mondo intero da Daesh. Soprattutto quando si tratta della lotta delle donne, che la Svezia afferma di sostenere", ha subito tuonato Amineh Kakabaveh deputato curdo nel parlamento svedese.

Video su questo argomento "Consegna curdi a Erdogan?", Draghi irritato: "Visto che è così importante..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.