Istanbul, Trump: "Rubio sarà ai colloqui su Kiev"

Donald Trump ha annunciato che il segretario di Stato Marco Rubio sarà in Turchia giovedì 15 maggio per i colloqui sulla pace tra Russia e Ucraina. "Stiamo lavorando duramente per mettere fine al bagno di sangue", ha dichiarato il capo della Casa Bianca parlando al forum degli investimenti tra Usa e Arabia Saudita, in corso a Riad. Il tycoon, in ogni caso, si è detto fiducioso: "Potrebbero portare a buoni risultati. Vedremo cosa succederà ma la gente sta morendo, i numeri sono troppo alti, è tremendo, peggio della Seconda guerra mondiale". Inoltre, ha ribadito anche che la guerra "non sarebbe mai successa" se lui fosse stato presidente quando è iniziata.

La Casa Bianca, intanto, ha fatto sapere che della delegazione americana faranno parte anche gli inviati speciali Steve Witkoff e Keith Kellogg. Alla fine dell'intervento di Trump a Riad è partita la canzone "Ymca" dei Village People, diventata la colonna sonora della campagna elettorale del tycoon. Un altro omaggio dei padroni di casa al presidente americano, accolto con tutti gli onori.