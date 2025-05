Leone XIV, il suo primo viaggio in Turchia: un messaggio chiarissimo

Emergono indiscrezioni sul primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. L'ipotesi è che Prevost possa recarsi in Turchia. L'idea che l'anniversario del Concilio di Nicea possa segnare il primo viaggio del successore di Francesco è infatti affascinante, anche se al momento di ufficiale non c'è nulla. Per ora la data segnata sul calendario della Santa Sede è quella del 24 maggio. Il giorno - riporta l'Adnkronos - era stato scritto nell'agenda di Papa Francesco, che sarebbe arrivato nell'antica città dell'Asia Minore, situata sulle rive del lago Ascanio, nel luogo dove oggi sorge İznik, città della Turchia, insieme al patriarca Bartolomeo di Costantinopoli per ricordare il 1700esimo anniversario del Concilio.

Insomma, il Concilio di Nicea è uno dei momenti fondativi della storia della Chiesa dei primi secoli dato che fu convocato dall'imperatore Costantino per risolvere le controversie dottrinali all'interno del cristianesimo, in particolare riguardo alla natura di Cristo, che portò alla formulazione del Credo niceno, un documento fondamentale per la cristianità. Ecco allora che sarebbe significativo se Papa Leone XIV volesse dedicare il suo primo viaggio internazionale a un anniversario epocale come quello del Concilio di Nicea, confermando così il desiderio del suo predecessore. Interpellato a riguardo, il Pontefice non ha escluso l'ipotesi: "Lo stiamo preparando".