Mario Draghi umiliato in mondovisione da Conte: la verità su questa telefonata

Mentre si decidevano le sorti del mondo al vertice straordinario della Nato in quel di Madrid, Mario Draghi è stato travolto da una “crisetta estiva” suscitata da pettegolezzi pubblicati dal Fatto Quotidiano. Il sociologo De Masi ha sostenuto che Beppe Grillo gli ha confidato che il premier lo ha chiamato per chiedergli di “sbarazzarsi politicamente” di Giuseppe Conte.

Ne è sorta una vasta polemica politica, con il leader del Movimento 5 Stelle che sta valutando se uscire o meno dal governo: l’impressione è che sia tanto rumore per nulla, ma comunque Draghi ha dovuto lasciare il vertice Nato con un giorno di anticipo per far fronte alle beghe interne. Il Giornale ha sottolineato la potenza di una foto scattata al Museo del Prado di Madrid, con Draghi che appare avvilito e isolato mentre i capi di Stato e di governo si godono la visita. “Lui, il presidente del Consiglio italiano - si legge sul Giornale - telefona mestamente con il cellulare all’orecchio, seduto su un tavolino basso, volgendo le spalle al crocchio dei colleghi”.

Non si conosce ovviamente l’interlocutore di Draghi, ma si può immaginare il contenuto della telefonata: il caso-Conte. “Niente di epocale - scrive ancora il Giornale - un succulento e divertente gossip che nasce come un pettegolezzo tra amici maliziosi e sfocia in un caso di Stato dai risvolti internazionali. Proprio quello che ci voleva durante un vertice della Nato con mezzo mondo sull'orlo di una guerra mondiale”.

