Luigi Di Maio ci prova con Virginia Raggi: altro siluro contro Conte?

Virginia Raggi pronta a lasciare il Movimento 5 Stelle? Così sembrerebbe. L'ex sindaco di Roma, dopo aver rovinosamente perso le elezioni per il bis sarebbe alla ricerca di una nuova poltrona. E chi meglio di Luigi Di Maio potrebbe offrirgliela? D'altronde quello del ministro degli Esteri si prospetta essere il partito che accoglie tutti, anche i primi cittadini e gli ex. Basta pensare all'incontro a casa di Beppe Sala. La speranza di Di Maio è - come riporta Il Tempo - quella di "svuotare" il Movimento. E con la Raggi, alla ricerca di un posticino nella politica nazionale, potrebbe riuscirci.

Non solo, perché l'ex sindaca non ha nascosto una certa rabbia nei confronti dell'attuale leader pentastellato. Tutta colpa del termovalorizzatore. Alla base infatti c’è una telefona tra l’ex premier e il suo ministro dell’Economia dell’epoca, ovvero Roberto Gualtieri. Nel colloquio il primo cittadino della Capitale ha spiegato all’ex avvocato del popolo che il termovalorizzatore a Roma serve. "Non ci sono alternative, vedi anche tu in quali condizioni versa Roma oggi. In questo momento non abbiamo tempo per soluzioni sperimentali. Tra due anni c’è il Giubileo".

Un riferimento che alla Raggi proprio non è andato giù. A riportare il suo sfogo riversato nelle chat del Movimento è Repubblica: "Quindi - si legge - ricapitoliamo: a Roma adesso arrivano i fondi extra per il Giubileo, i fondi per la Capitale, i poteri straordinari per la Capitale, i poteri commissariali al sindaco sui rifiuti e i poteri da commissario per il Giubileo. Potrebbe arrivare anche Mazinga… Se li stavano a tenere tutti in canna".

