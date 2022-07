Marzio Breda, soffiata-Quirinale: "Ci siamo capiti?", così Mattarella tiene Draghi a Palazzo Chigi

14 luglio 2022 a

Sono tanti i modi in cui può finire questa crisi di governo. Le intenzioni che filtrano dai 5 Stelle sono chiare ma illogiche: non votano la fiducia sul decreto Aiuti ma vogliono rimanere al governo, come se nulla fosse successo. Devono però fare i conti con Mario Draghi, che non è disposto ad andare avanti sotto ricatto politico: per questo martedì in conferenza ha dichiarato che senza il Movimento “non c’è un governo” e che non è disposto a formarne un altro.

Perdere Draghi in un momento storico del genere sarebbe delittuoso per il Paese, e tutto per un pugno di voti della base grillina che Giuseppe Conte spera di riconquistare una volta fatto cadere il governo. In tutto ciò al Quirinale si stanno preparando a ogni evenienza: per Sergio Mattarella non esiste un altro governo, essendo questo già un esecutivo di emergenza, con tutti dentro. “Il presidente preferirebbe che la crisi fosse parlamentarizzata - ha dichiarato Marzio Breda su La7 - a quanto pare Draghi gli ha chiesto esplicitamente di non fare questo passaggio, evitando di farsi bocciare in Aula”.

Il quirinalista del Corriere della Sera ha anche riportato la voce che si rincorre da qualche giorno a Montecitorio: Mattarella avrebbe detto a Draghi che “qualunque cosa succeda, tu da Palazzo Chigi non ti muovi… ci siamo capiti?”. Una frase inverosimile nei toni e nel lessico, ma che esprime bene l’idea del presidente, che è quella di arrivare a fine legislatura con Draghi, magari anche senza i 5 Stelle di Conte che creano più grane che altro, per scopi personali ed elettorali.

