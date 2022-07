Governo, il fotomontaggio su Conte che scatena il caos: cosa è successo dopo lo strappo

15 luglio 2022 a

Chissà se basta una foto ad aprire una crisi di governo. Certo è che lo scatto pubblicato da Riccardo Fraccaro sta già seminando il panico. L'ex sottosegretario del governo Conte ha diffuso su Whatsapp un fotomontaggio della ben nota immagine di Matteo Salvini nel deejay set del Papeete - correva l'estate 2019 - con tanto di mojito in mano. Al posto del leader della Lega però è stato raffigurato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle nonché colui che ieri ha chiesto ai suoi di disertare il voto sul dl Aiuti. La storia è stato rimossa, ma sta rimbalzando sui cellulari di deputati e senatori M5S.

D'altronde l'immagine ha un significato ben più profondo: quell'estate Salvini decise di rompere con i Cinque Stelle. Che sia un chiaro messaggio delle prossime mosse dell'ex premier? Al momento non c'è nulla di certo. Dopo le voci sulla volontà di Conte di far dimettere i suoi ministri e sottosegretari, ecco che è arrivata una smentita. Smentita quasi doverosa, visto il dissenso penstastellato.

Tra le ipotesi sul tavolo del leader ora c'è la possibilità che si possa indire un voto online, per chiedere agli eletti come muoversi. "Se Conte porta fuori il Movimento 5 Stelle dal Governo - è l'avvertimento che arriva da Matteo Ricci del Pd - rompe inevitabilmente qualsiasi possibilita' di alleanza futura con il Pd". E ancora, l'appello agli alleati: "In questi mesi Draghi ha rappresentato uno scudo per l'Italia. Ciò che è successo è una follia per l'Italia e per Conte, che durante la pandemia si era costruito un profilo istituzionale apprezzato anche dai sindaci e aveva europeizzato il M5S. Auspico un minimo di lucidità politica e un ripensamento dei 5stelle".

