Enrico Letta: "È un casino", la frase che svela il terrore del voto

16 luglio 2022 a

a

a

La paura delle urne fa 90. Le urne a un passo preoccupano non poco i partiti, soprattutto a sinistra. Il centrodestra, forte dei sondaggi in ascesa, non avrebbe problemi ad affrontare il banco di prova del voto con un esito di vittoria scontato. Ma il Pd di Enrico Letta tema la frana sul campo largo che già in questi giorni, con lo sfaldamento dei Cinque Stelle, è di fatto iniziata. E così arrivano gli appelli da parte di Letta a non mollare la presa sul governo sperando in un passo indietro di Draghi mercoledì davanti al Parlamento.

"Siamo dentro un casino incredibile. Il mio è un appello a tutte le forze politiche in favore della continuità, dal momento che si sono stati raccolti molti risultati positivi lungo il cammino di questo governo, sia per l’Italia, sia per l’Europa. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuare fino alla fine della legislatura, altri nove mesi per completare le riforme. Gli italiani non vogliono questa crisi, tantomeno andare a votare a settembre. Il M5s mercoledì sia piuttosto della partita per il rilancio - questo l’auspicio del leader del Partito Democratico Enrico Letta - Altrimenti per l’Unione europea noi italiani saremo i soliti inaffidabili", ha affermato il segretario del Pd.

E di fatto questo appello ha una sola chiave di lettura: il Pd ha una paura enorme di far aprire i seggi. La vittoria del centrodestra rovinerebbe i piani dello stesso Letta e del suo compagno di avventure, "Giuseppi Conte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.