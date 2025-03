Paolo Mieli spiana Prodi e Letta: "Se lo avesse fatto La Russa..."

Fa ancora molto discutere la reazione scomposta dell’ex-presidente del Consiglio, Romano Prodi, all’Auditorium di Roma, a margine della presentazione del libro scritto dal Professore con Massimo Giannini Il dovere della speranza.

Fermatosi a parlare con i giornalisti, Prodi è sbottato quando Lavinia Orefici, inviata per Quarta Repubblica, gli ha letto un passo del Manifesto di Ventotene sulla proprietà privata chiedendogli cosa ne pensasse e lui ha reagito con una tiratina di capelli ed una risposta indispettita: “Ma che cavolo di domanda mi fa? Io mai detto una roba del genere in vita mia? Lo so benissimo signora che è un passo del Manifesto. Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti... Cosa pensavano secondo lei, al trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?”.