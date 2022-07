Forza Italia blinda Draghi, ma avverte: "Conte fuori": mercoledì il terremoto

17 luglio 2022 a

a

a

Avanti ma senza Conte. "Si deve continuare, senza più dilettanti, basta con i dilettanti allo sbaraglio. Il Pd non resterebbe solo, ci sono Renzi, Calenda e Di Maio". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.

"Siamo favorevoli a che il governo continui a lavorare fino al termine della legislatura, come Berlusconi ha sempre sostenuto per senso di responsabilità verso il Paese. Ma il M5S di Conte non può più fame parte - afferma - Perché tornare con il M5S significa cedere ai ricatti di chi ha bruciato in un colpo solo 18 miliardi degli italiani e affossato l’immagine dell’Italia in Europa e nel mondo. Abbiamo bisogno di serietà ed affidabilità. Basta con i dilettanti allo sbaraglio. Non è accettabile che Bruto, che ha tentato di assassinare Cesare e continua ad avere quell’obiettivo, resti al suo posto". In merito a eventuali elezioni,

Tajani dice: "Aspettiamo cosa deciderà di fare il capo dello Stato e cosa ci dirà Draghi. Abbiamo votato la fiducia tré giorni fa, non è che adesso possiamo allegramente mandare Draghi a casa. A casa devono andarci i 5 Stelle". Insomma la partita è ancora tutta da giocare, ma di fatto Forza Italia ha le idee molto chiare. L'ex premier deve andare avanti ma senza l'appoggio del Movimento Cinque Stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.