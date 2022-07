Sondaggio-Mentana, "Fratelli d'Italia con il vento in poppa": raggiunto il suo massimo storico

18 luglio 2022 a

"Fratelli d'Italia con il vento in poppa raggiunge il suo massimo storico". Come ogni lunedì anche quello del 18 luglio si chiude con il sondaggio di Swg realizzato per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana. E come ogni lunedì ad avere la meglio è Giorgia Meloni. Il suo partito infatti cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8.

Segue il Partito democratico che segna un +0,4 per cento fermandosi però a distanza della Meloni: al 22,1. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini che perde il -0,5 e scivola al 14 per cento. Brutte notizie anche per il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Le due forze politiche si lasciano alle spalle rispettivamente un -0,3 (11,2) e un -0,4 per cento (7,4). Infine ecco che si piazza, tra "i grandi", Azione +Europa. Quest'ultima passa dal 5,1 per cento delll'11 luglio al 4,9 del 18.

Per la Meloni sono giornate importantissime. I consensi crescono sempre più, tanto che è lei il presidente del Consiglio che gli italiani - stando a un altro sondaggio - vorrebbero. Mario Draghi dunque si piazza solo dietro. Ed è proprio in questi giorni di crisi di governo che la leader di FdI insiste sul ritorno al voto il prima possibile.

