Alessandra Ghisleri, il sondaggio-verità su Draghi e il voto: chi sale e chi scende

Alessandra Ghisleri come sempre dice le cose come stanno. E lo fa con i numeri alla mano. Su La Stampa la sondaggista di Euromedia Research spiega qual è il sentiment degli italiani sul questa crisi. Il 66 per cento degli inter5vistati ritiene possibile arrivare alla fine della legislatura senza i 5 stelle. Un altro 62,56 per cento invece ritiene che i 5 Stelle abbiano fatto un errore provocando questa crisi, mentre il 22,2 per cento sostiene che abbia fatto bene. Ma il dato più importante riguarda il gradimento sui leader.

La Ghisleri su questo punto affrema: "analizzando l'indice di fiducia si scopre che il Presidente del Consiglio ha guadagnato 4,5 punti percentuali in 10 giorni (dal 47,8% al 52,3%) durante la crisi, mentre Giuseppe Conte, nello stesso arco di tempo ne ha persi 5,4 passando dal 27,6% al 22,2%". Poi, analizzando la situazione nel dettaglio, gli italiani individuano i "colpevoli" della crisi: Giuseppe Conte in primis (40,6%), Luigi Di Maio (10,8%), Beppe Grillo (4,9%), e anche un pizzico di Alessandro Di Battista (0,5%).

Per quanto riguarda invece i partiti, questa nuova rilevazione si è concentrata su due fronti: le conseguenze della crisi sul Movimento Cinque Stelle e l'esordio nei sondaggi di Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. A quanto pare sul fronte Gigino le cose non vanno particolarmente bene. Al primo test, la formazione di Di Maio si attesta all'1,6 per cento. Un risultato piuttosto timido. Prosegue invece la caduta dei 5 Stelle che perdono lo 0,6 per cento e precipitano al 10,7. Insomma a quanto pare la faida pentastellata ha avuto un solo risultato: far crollare sia i fuoriusciti che i fedelissimi di Conte.

