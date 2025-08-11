Sondaggio, FdI e Pd: chi sale e chi scende nella prima settimana di agosto

Una situazione piuttosto stabile quella che si registra tra i partiti politici, stando all'ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico per True Data. Inesistenti, o comunque spesso inferiori all'1%, le variazioni che si sono osservate nella prima settimana di agosto. In particolare, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 29,1% e un +0,1% rispetto alla rilevazione precedente, quella del 25 luglio. A seguire ecco il Partito democratico di Elly Schlein fermo al 22,1%.

Al terzo posto c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e si attesta al 12,3%. Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini, per cui si registrano dei lievi aumenti: gli azzurri sono all'8,8% con un +0,1%; mentre il Carroccio è all'8,5%, sempre con un +0,1%. In lieve salita anche Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che guadagna lo 0,2% e si attesta al 6,6.