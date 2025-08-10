Sondaggio di agosto, centrodestra da record: occhio al "segnale rilevante"

Pochi i colpi di scena agli inizi di agosto. Con il mese nuovo i partiti politici non subiscono grandi variazioni. Lo conferma il sondaggio di Termometro Politico per True Data realizzato con i dati diffusi il 25 luglio dalle principali rilevazioni. Al primo posto regge Fratelli d’Italia, al 29,1 per cento, con una crescita dello 0,1. Segue il Partito democratico stabile al 22,1 per cento. Terzo posto per il Movimento 5 stelle. I grillini hanno subito piccolo contraccolpo (-0,2), e si sono fermati al 12,3 per cento.

Poco sotto Forza Italia e Lega. Il partito di Antonio Tajani si piazza all'8,8% (+0,1 per cento) e la Lega di Matteo Salvini allo 8,5% (+0,1). Segnali da non sottovalutare se si considera che nessuno dei principali partiti al governo perde punti decimali. Insomma, tutte e tre le forze crescono. Segno più anche per Alleanza Verdi che raggiunge al 6,6 per cento con un incremento di 0,2 punti decimali.

E ancora: Azione che si consolida intorno al 3 per cento (+0,1%) e Italia Viva, ferma 2,4. Cala del - 0,2 +Europa che ottiene l'1,8 per cento. A seguire, Democrazia Sovrana Popolare, sempre stabile all'1,4, e poi Noi moderati di Maurizio Lupi, all'1,1% con un +0,1.