Governo, la crisi in diretta. Lega: "Indisponibili a proseguire col M5s". Nel mirino anche Lamorgese e Speranza

La crisi di governo entra nel vivo. Domani, mercoledì 20 luglio, il redde rationem che potrebbe cambiare il destino dell'esecutivo e del Paese. Due strade: o un Draghi bis o il ritorno alle urne dopo l'estate. Ecco qui di seguito gli aggiornamenti salienti di questa giornata "calda"sul fronte politico.

Ore 11.59 Centrodestra, vertice con tutti i leader

Un vertice con tutti i leader del centrodestra di governo. Si terrà oggi a pranzo a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi. Oltre a Matteo Salvini sono attesi, tra gli altri, anche Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

Ore 11.53 Finita riunione Salvini-ministri: indisponibili a proseguire con M5S

È appena terminata la riunione tra Matteo Salvini, i ministri e i sottosegretari della Lega. Si conferma grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro "con gli inaffidabili 5 Stelle e senza chiarezza". L'auspicio è garantire all'Italia soluzioni all'altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese. Dal confronto di lunedì sera con i gruppi parlamentari, era emersa grande insoddisfazione nei confronti dei ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza considerati "inadatti a proseguire", tuonano dalla Lega.

Ore 11.23 Mario Draghi al Quirinale

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. Un nuovo colloquio sulla crisi di governo e i suoi sviluppi.



Ore 10.55 Premier spagnolo Sanchez: "L'Europa ha bisogno di leader come Draghi"

"L'Europa ha bisogno di leader come Draghi", scrive il Premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un intervento pubblicato su Politico.eu in cui ricorda di avere "avuto il privilegio di essere con lui in numerose lunghe riunioni del Consiglio europeo. Ho anche avuto un incontro bilaterale fruttuoso con lui lo scorso giugno a Barcellona e, più di recente, abbiamo partecipato al vertice Nato di Madrid. Le sue riflessioni intelligenti, creative e costruttive contribuiscono sempre a portare risultati positivi in una atmosfera positiva di consenso, di cui c'è così tanto bisogno in questi tempi di crisi".

Ore 10.30 Vertici Lega riuniti con Salvini

È iniziata alla Camera la riunione del leader leghista Matteo Salvini con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari del suo partito. Lo riferisce una nota della Lega.

Ore 10.10 Letta avvistato all'uscita di Palazzo Chigi

Il segretario del partito democratico Enrico Letta è stato avvistato mentre usciva da palazzo Chigi intorno alle 9.45. "Avrebbe avuto un colloquio con il premier Mario Draghi durato circa un'ora".

Ore 10.05 Fitch: "Senza Draghi risanamento bilancio più difficile"

"Le dimissioni di Mario Draghi da presidente del consiglio italiano dopo una spaccatura nel suo governo di unità nazionale annunciano una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate". Lo afferma l'agenzia di rating Fitch in una nota.



Ore 9.30 Salvini sui social: "Come vi augurate che finisca la crisi di governo?". Commenti: "Subito elezioni"

"Verificato Ore 7.15, nottata di lavoro, riflessioni e progetti in vista delle prossime ore e di scelte importanti su cui noi abbiamo le idee chiare. Se si leggono i giornali purtroppo pare che in Parlamento ci siano decine di deputati e senatori che, pur di tirare a campare e salvare la poltrona, sarebbero disposti a tutto… Un teatrino imbarazzante, che gli Italiani non si meritano. Voi come vi augurate che finisca la crisi di governo provocata dai 5Stelle, fino a ieri (anzi ancora oggi) i migliori alleati del PD?". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sui social. Le risposte al post, centinaia, sembra andare in un'unica direzione: elezioni subito.

