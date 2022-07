Crisi di governo, Alessandro Sallusti: "Ho un sospetto...", cosa accadrà a Mario Draghi

19 luglio 2022 a

a

a

Mancano poche ore alla decisione fatale sul prosieguo della legislatura. Mettiamo le cose in fila: se Mario Draghi deciderà di restare a Palazzo Chigi buon per lui e anche per noi; se viceversa si andrà a votare ricordiamoci che in democrazia le elezioni non sono la fine bensì l'inizio di qualcosa che non dovrebbe spaventare. Per esempio l'idea non spaventa anche il più moderato, saggio e pragmatico del magico mondo berlusconiano.

"Anche se Draghi resta...". Fitch, la profezia del colosso finanziario: verso le elezioni

Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Fedele Confalonieri risponde a una domanda su Giorgia Meloni, sondaggi alla mano il grande spauracchio di nemici (e alleati) in caso di ricorso alle urne: «Se mi piace? Molto, da ragazza era pure lei un po' fascistina ma adesso che le puoi dire? Ci proveranno, la attaccheranno. Ma se dovessi dare un consiglio a Silvio, gli direi di puntare sulla Meloni: è lei che può riportare il centrodestra a Palazzo Chigi». Io credo che ciò che non fa paura a Confalonieri non può fare paura a nessuno.

Video su questo argomento Maria Elena Boschi avverte Draghi: "Anche senza M5s noi andiamo avanti"

Ma facciamo un passo indietro. Il 22 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di fine anno, Draghi stesso, convinto di poter lasciare anzitempo Palazzo Chigi destinazione Quirinale, disse: «Il lavoro è ben impostato, il governo andrà avanti chiunque ci sarà», e nessuno obiettò che in quel momento il premier si stava dimettendo. Certo, in quell'occasione Draghi stava forse pensando più a se stesso che al Paese. O forse no, può essere che davvero non si senta poi così indispensabile come dicono di lui molti italiani che ieri sono scesi in piazza non per cacciare ma ed è la prima volta - per tenersi stretto un primo ministro. Sta di fatto che a distanza di sette mesi da quella esternazione alla vigilia di Natale si sostiene il contrario, cioè che senza Draghi viene giù tutto e che lui, per la seconda volta dopo aver dovuto rinunciare al Quirinale, deve ingoiare i calcoli di partiti che certo non lo amano.

Come andrà a finire? Tra poche ore lo sapremo ma il sospetto è che, più che di perdere Draghi, i partiti abbiano paura di perdere le elezioni. E quindi, purtroppo, perderanno in ogni caso e, in ogni caso, vincerà Mario Draghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.