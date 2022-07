Insulti alla grillina Baldina: "Vergine come Cicciolina", si scatena l'inferno in Aula

21 luglio 2022 a

Scuse inviate quelle di Marco Cividati, consigliere comunale della Lega a Vigevano, che lunedì scorso in Aula aveva definito Silvia Baldina del M5s "vergine come Cicciolina". "Non ho mai avuto intenzione di attaccare nessuno – fa sapere il leghista – men che meno una donna che stimo e apprezzo. Il mio era un commento di carattere strettamente politico, una critica da avversario di partito che avrei indirizzato con quella stessa metafora e in quel contesto anche a un uomo. Nulla di personale nei confronti della collega con la quale mi scuso per il malinteso".

Giustificazioni che non sono piaciute alla minoranza. "Chiediamo che il Sindaco Ceffa condanni pubblicamente l’accaduto e chieda al Consigliere Cividati di rassegnare immediatamente le proprie dimissioni; al suddetto Consigliere Cividati le sue scuse pubbliche e le dimissioni dalla carica; le dimissioni dalla carica di Presidente di commissione della Sig.ra Daniela Carignano per aver omesso il dovuto intervento di espulsione dall’aula del succitato Consigliere Cividati, come previsto dall’art. 16 del regolamento Comunale", controbattono Pd, Polo Laico, La Strada verso Vigevano e Movimento 5 Stelle.

La stessa Baldina afferma di non aver ricevuto personalmente le scuse e il M5s passa all'attacco con un omunicato. Allo stesso tempo scuse sono arrivate anche dal sindaco leghista Andrea Ceffa che spera in un chiarimento: "Credo non ci fosse l’intenzione di offendere. Nel confronto politico non di deve mai arrivare alle offese personali".