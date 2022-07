Gelmini-Ronzulli, "clamorosa lite al Senato". Poi Forza Italia: "Ecco cosa è successo"

20 luglio 2022 a

Nel bel mezzo di crisi di governo, piove una clamorosa indiscrezione di Dagospia, poi confermata anche da Enrico Mentana - ma parzialmente smentita da fonti di Forza Italia - nel corso della sua Maratona su La7. Mario Draghi sembra essere arrivato al capolinea, ricucire sembra quasi impossibile. E Forza Italia, come è noto, sul punto è divisa tra un'ala più governista e una che, al contrario, a questo punto avrebbe preferito puntare sul voto anticipata.

E l'indiscrezione clamorosa riguarda proprio due big di Forza Italia, il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, e Licia Rozulli. Secondo quanto riportano Dagospia e Mentana, "le due sono quasi arrivate alle mani". E ancora, aggiunge il sito diretto da Roberto D'Agostino, la Gelmini avrebbe urlato: "Contenta ora che hai mandato a casa il governo?".

Un'indiscrezione che dà la cifra della tensione, della difficoltà del momento, delle diverse anime che convivono nei partiti. Lo stesso tipo di divisioni, tra governisti e non, in particolare si registrano - da settimane, anzi mesi - sia nel M5s sia nella Lega. Tensioni che, arrivati al giorno dello showdown, non possono far altro che esplodere.

Come detto, è subito arrivata la smentita da fonti di Forza Italia, che pur parlando di "lite inesistente" danno conto di una certa tensione. Alla fine del dibattito in aula, il ministro Gelmini si sarebbe alzata dai banchi del governo per avvicinarsi a quelli dei senatori di Forza Italia dove erano seduti Gallone, Toffanin, sostenendo che volessero la caduta del governo, seguendo la cosiddetta "linea Ronzulli". Dunque, quest'ultima le avrebbe risposto: insomma, il fatto derubricato a un aspro botta e risposta.